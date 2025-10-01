График отключения света со 2 по 3 октября в Запорожской области был введен из-за масштабных ремонтов.

График отключения света со 2 по 3 октября в Запорожской области вводится в десятках населенных пунктов из-за плановых технических работ, сообщает Politeka.

Об этом предупредили в Запорожьеоблэнерго.

В связи с проведением работ возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей и составлен график отключения света со 2 по 3 октября в Запорожской области. Из-за выполнения ремонтных работ на электрооборудовании будет введен уже 2 октября 2025 года. Время: с 09:00 до 17:00.

Обесточят село Широке на ул. Першотравнева 1-28|7 и 36-56.

В это же время выключат электричество в Запорожье по адресам:

Академика Александрова: 11, 13, 15, 17 п.1–2, 17 п.3–4;

Звенигородська: 18а п.1-2, 20, 22п.1-3;

Исторычна: 1-11, 2-12;

Патриотычная: 82, 82Б, 86, 86А;

Перемогы: 119, 119А, 119Б, 121;

Севастопольская: 1-11, 2, 4, 6, 6Б, 8, 1;

Суха балка: 1-7 подряд, 8-26;

Талалихина: 10б, 22б, 24б, 2-22, 1-29а;

Тернопильская: 13/2, 17а, 17б, 2, 4, 4а, 6-18, 18а, 7, 7а, 9, 11, 11а, 11б, 13/1;

Трудова: 10, 12, 12а, 12б, 12/1, 14-44, 46, 15-21, 25, 27, 31, 33, 2-8, 3-13, 48-58, 66, 68, 70а;

Фабрична: 1-7, 9, 9а, 9б, 9в, 11, 13, 2, 4-14;

Финальна: 22, 24;

Фундаментальна: 13, 17, 19;

Яценко: 12, 14, 14А, 16, 8.

В пятницу 3 числа произойдет ремонт электрооборудования в населенном пункте Новоалександривка с 9 до 16 часов на улице: Центральная 2а | 2в | 2 | 4а.

Также электроснабжение будет отключено с 9 до 17 часов в населенном пункте Кушугум по адресам:

Исторычна 8 | 10 | 12 | 26 |28 |32 | 34 | 42 |44 | 46 | 48 | 48а | 50 | 50а | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 | 57 | 21 | 23 | 25 | 27 |29 |33 | 37а|39 |45 |47 |49 | 53 |53а | 57 | 59 |51 | 59 | 63;

ул. Нагорна 46 | 7;

ул. Пищана 63|65.

