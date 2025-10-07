Местные жители переживают о подорожании продуктов в Запорожье, ведь это отражается на кошельках.

Подорожание продуктов в Запорожье было зафиксировано на определенные позиции в магазинах, сообщает Politeka.

Как сообщили в Главном управлении статистики в регионе, с начала года подорожание продуктов в Запорожье составило 5,8% при общеукраинском показателе 6%.

В августе показатель поднялся еще на 0,1% по сравнению с июлем, в то время как в среднем по стране зафиксировали даже небольшое снижение на 0,2%.

Основная часть подорожания в Запорожье пришлась на продукты питания. Больше всего за август выросло в цене мясо и мясопродукты. Рост произошел на 0,9%, а с начала года цены подскочили почти на 18%.

Рыба и морепродукты прибавили 3,7%, молоко стало стоить на 2,2% больше. Яйца поднялись еще более существенно, на 3,8%.

Несмотря на всеобщую динамику, август принес приятные новости для покупателей. На полках рынков и супермаркетов существенно подешевели овощи. В среднем они свалились на 8,8%. Особенно заметно снизилась стоимость баклажанов, моркови, лука, капусты и картофеля, где падение достигло от 43% до 16%.

Отдельного внимания заслуживает ситуация с яйцами. По данным Министерства финансов, в первой декаде сентября десяток стоил от 67,90 до 72,53 гривны. Экономисты прогнозируют, что ценник и дальше будет постепенно расти.

Объяснение просто: завершается сезон, когда на рынок выходили небольшие фермы и домашние хозяйства. Промышленное создание остается на том же уровне, но размер предложения миниатюризируется.

Специалисты отмечают, что более точный прогноз будет в октябре после завершения сбора урожая кукурузы. Ведь около 70% стоимости яйца определяется именно ценой комбикорма.

