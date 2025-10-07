Місцеві мешканці переймаються подорожчанням продуктів у Запоріжжі, адже це відбивається на гаманцях.

Подорожчання продуктів у Запоріжжі зафіксували на певні позиції у магазинах, повідомляє Politeka.

Як проінформували в Головному управлінні статистики в регіоні, від початку року подорожчання продуктів у Запоріжжі склало 5,8% при загальноукраїнському показнику 6%.

У серпні показник піднявся ще на 0,1% порівняно з липнем, тоді як у середньому по країні зафіксували навіть невелике зниження на 0,2%.

Основна частина подорожчання у Запоріжжі припала на продукти харчування. Найбільше за серпень виросло в ціні м’ясо та м’ясопродукти. Ріст відбувся на 0,9%, а від початку року ціни підскочили майже на 18%.

Риба та морепродукти додали 3,7%, молоко стало коштувати на 2,2% більше. Яйця піднялися ще суттєвіше, на 3,8%.

Попри загальну динаміку, серпень приніс приємні новини для покупців. На полицях ринків і супермаркетів суттєво подешевшали овочі. У середньому вони впали на 8,8%. Особливо відчутно знизилася вартість баклажанів, моркви, цибулі, капусти та картоплі, де падіння сягнуло від 43% до 16%.

Окремої уваги заслуговує ситуація з яйцями. За даними Міністерства фінансів, у першій декаді вересня десяток коштував від 67,90 до 72,53 гривні. Економісти прогнозують, що цінник і надалі поступово зростатиме.

Пояснення просте: завершується сезон, коли на ринок виходили невеликі ферми та домашні господарства. Промислове виробництво залишається на тому ж рівні, але обсяг пропозиції зменшується.

Фахівці зазначають, що точніший прогноз буде у жовтні, після завершення збору врожаю кукурудзи. Адже близько 70% вартості яйця визначається саме ціною комбікорму.

