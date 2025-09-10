Местных жителей волнует повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области и рассказываем детали.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области касается водоснабжения, водоотвода и управления бытовыми отходами, сообщает Politeka.

Предприятие "Юриевские ЖКУ" объяснило намерение повышения тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области экономическими факторами и законодательными требованиями.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области предполагает значительную корректировку предыдущих цен. Централизованное водоснабжение для населения выросло с 53,06 гривны до 69,38, что на 31% больше.

Стоимость централизованного водоотвода выросла со 164,77 до 187,53 грн или на 13,8%. Для бюджетных организаций и коммерческих потребителей новые расценки будут несколько выше, пропорционально объемам потребления и категории пользователей.

Причины изменений объясняют ростом цен на энергоносители, материалы и реагенты, а также актуализацией производственных затрат в соответствии с фактическими объемами предоставления ЖКУ.

Управление бытовыми отходами тоже претерпевает значительные изменения. За сбор и вывоз мусора для населения приходится платить 67,86 гривны на человека в месяц, а прием и размещение мусора на полигоне вырос с 65,82 до 174,93 грн за кубометр.

Для бюджетных организаций и коммерческих структур пересмотр расценок означает рост стоимости ЖКУ от 56 до 165% в зависимости от вида.

Новые цены разработаны на базе экономически обоснованных расчетов компании с учетом плановых характеристик деятельности.

Специалисты убеждены, что такие нововведения обеспечат стабильное предоставление ЖКУ и позволит покрыть расходы на электроэнергию, материалы и оплату труда.

