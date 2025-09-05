Новая система оплаты проезда в Сумской области проезда в общественном транспорте, сообщает Politeka.

В Конотопе теперь используют электронную карточку «Конотопка», совместимую с валидаторами в шестидесяти автобусах и трамваях. Кроме того, введено мобильное приложение, которое помогает пассажирам оформлять электронные очереди в ЦНАП и больницах, а также получать актуальные новости города.

Инициатор проекта E-Pass Александр Колесников отметил, что система значительно шире привычных способов оплаты. Дизайн «Конотопки» посвящен исторической реке, когда-то протекавшей по территории города, а коммерческий директор КП «Конотопское трамвайное управление» Сергей Тягний подчеркнул ее роль в развитии общества.

Бывших кондукторов перевели на другие позиции, часть персонала стала контролерами. Бумажные билеты сняты с продаж, а сотрудники помогают пассажирам освоить новую технологию. Директор предприятия Виктор Тимошенко отметил, что такой подход доказал эффективность в городах-партнерах и положительно повлиял на финансовые поступления.

Льготные карты выдает управление социальной защиты для участников боевых действий, лиц с инвалидностью, пенсионеров и многодетных семей. Получить их можно в течение рабочей недели в холле учреждения.

Мэр Конотоп Артем Семенихин подчеркнул, что реализация стала возможной благодаря поддержке Easy Pay. Для школьников отдельный электронный проездной планируется ввести с 1 сентября. Новая система оплаты проезда в Сумской области заработала 22 июля и обеспечила современный и удобный способ использования транспорта, уменьшив время на приобретение билетов.

Источник: Конотопский горсовет

