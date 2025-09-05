Африканская чума свиней повлекла за собой потерю 30–40% поголовья, что повлекло за собой дефицит мяса в Харьковской области.

Дефицит мяса в Харьковской области уже ощутимо влияет на рынок, ведь с начала осени в Украине значительно выросли цены на свинину и говядину, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет исполняющий директор ассоциации мясной отрасли Андрей Бабенко.

В частности, лопатка стоит более 220–240 грн, а задняя часть говядины – около 360 гривен за килограмм. Эксперты прогнозируют, что удешевление мяса в ближайшее время маловероятно – подорожание будет продолжаться из-за дефицита поголовья и высоких расценок на корма.

Украинцы традиционно потребляют курятину больше, свинину – на втором месте, а говядину – на третьем. Однако сейчас заметный рост цен наблюдается во всех сегментах. Продавцы и покупатели подтверждают, что стоимость свинины и говядины уже оказывает влияние на покупательские привычки.

Среднерыночные цены на свинину таковы: сало – от 30 до 240 гривен за килограмм; свиные ребра – 200–220; лопатка и задняя часть – 220–240; шейка – 320. Рост связан со удорожанием живого веса: покупатели теперь берут меньше, часто ограничиваясь одним кг.

Говядина также подорожала: тушка с костями – около 200 грн; задняя часть – 360; лопатка – 340–350; ребра – 200; шея – 250; другие куски – 200–250. Потребители отмечают заметную разницу:

«Я купил 1,5 кг лопатки за 330 гривен. Беру мясо в зависимости от бюджета» , – говорит один из покупателей.

Единственный сегмент, где за последний месяц произошло небольшое снижение расценок – курятина. Филе, бедра и тушки подешевели на 2–3 грн за килограмм, хотя по сравнению с прошлым годом даже этот вид значительно вырос.

Николай Бабенко добавляет, что причины подорожания сформировались еще в 2024 году: африканская чума свиней повлекла за собой потерю 30–40% поголовья, что повлекло за собой дефицит мяса в Харьковской области. А в 2025 году к этому прибавилось удорожание кормов.

«Не следует ожидать падения цен – стоимость продолжит расти для всех видов» , – подытожил эксперт.

Источник: businessua

