Неблагоприятные погодные условия могут привести к дефициту продуктов в Одесской области.

Дефицит продуктов в Одесской области в этом году может затронуть только отечественную продукцию из-за неурожайности, сообщает Politeka.

Потребители уже начинают ощущать ограниченное количество овощей и фруктов на внутреннем рынке.

Аграрный сезон оказался сложным: затяжные холода, неблагоприятные условия и другие вызовы поставили под угрозу стабильность урожая. Поэтому уже прогнозируют возможные проблемы с поставкой продуктов в регионе и ограничение обычного сезонного удешевления свежей продукции.

Весенние и летние погодные аномалии оказали негативное влияние на большинство культур. Многие фермеры понесли финансовые потери вместо ожидаемой прибыли. В результате украинские потребители почти не ощутили снижения цен на овощи и фрукты, а заготовки к зиме могут оказаться меньше, чем обычно.

Ожидаемое повышение стоимости свежей продукции усматривают неизбежным. Экономист Эдуард Каражия отмечает, что рост зависимости от импорта позволит удержать рынок от резких колебаний. Импортные товары станут своеобразным предохранителем: в случае их отсутствия цены на украинскую продукцию повысятся из-за отсутствия конкуренции, а большее присутствие иностранных товаров снизит давление на отечественных производителей.

Относительно зерновых украинцам не придется волноваться из-за дефицита продуктов в Одесской области: хлеба или круп. Производство зерновых превышает внутренние потребности, что гарантирует продовольственную безопасность. Однако экспортные процессы имеют особенности: фермеры получают небольшую долю прибыли, а основная финансовая выгода достается компаниям-трейдерам и логистическим структурам, часто через другие страны или оффшоры. Это создает дополнительные вызовы украинским аграриям.

Источник: 112.ua

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь в Одессе: кто может получить 20 тысяч, перечень важных условий.

Также Politeka сообщала, Новая система оплаты проезда в Кропивницком: украинцам готовят удобные изменения.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области: перечень обязательных критериев для получения выплат.