Некоторым гражданам Сумской области, в том числе и пенсионерам, нужно подать документы для получения денежной помощи.

Правительство утвердило порядок предоставления единовременной денежной помощи для пенсионеров ко Дню Независимости в Сумской области, сообщает Politeka.

Как говорится на Facebook-странице Пенсионного фонда Украины, денежная помощь для пенсионеров в Сумской области будет выплачена определенным категориям граждан, а часть людей получит ее автоматически вместе с августовской пенсией.

Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области регулируется постановлением Кабинета Министров Украины от 29 апреля 2025 года №486. Документ предусматривает, что ко Дню Независимости финансовую поддержку получат УБД и пострадавшие во время Революции Достоинства.

В список также внесены люди с инвалидностью в результате войны, лица с особыми заслугами перед страной, а также члены семей погибших Защитников и Защитниц Украины.

Поддержка предусмотрена и для семей умерших ветеранов, для жен или мужчин людей с инвалидностью в результате войны, для вдов и вдовцев УБД и тех, кто при жизни имел статус жертвы нацистских преследований. Есть важное условие, что повторная женитьба лишает такого права.

Получить средства могут также участники войны, бывшие узники концлагерей, гетто или других мест принудительного содержания. В этом списке и те, кого принудительно вывозили на работы, а также дети партизан и других борцов против национал-социалистического режима.

Порядок предоставления денег остался прежним, что и в предыдущие годы. Получатели пенсии, имеющие право на поддержку, получат деньги автоматически вместе с пенсией за август.

Военным или трудоустроенным – средства начислят на счета учреждений и воинских частей, где они служат или работают. Для тех граждан, которые не относятся ни к одной из названных групп, нужно подать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда до 1 октября.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о денежной помощи для людей с инвалидностью: назван размер выплат, предусмотренных в 2025 году.

Также Politeka писала о новом повышении тарифов на воду.

Кроме того, Politeka рассказывала, как украинцам получить выплаты по уходу за пенсионером.