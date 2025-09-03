График отключения света с 4 по 6 сентября в Днепропетровской области уже обнародовали, так что местные жители могут с ним ознакомиться.

График отключения света с 4 по 6 сентября в Днепропетровской области охватывает несколько населённых пунктов, сообщает Politeka.

Как информируют в Телеграмм-канале ЧАО "ПЭЭМ"ЦЭК", график отключения света с 4 по 6 сентября в Днепропетровской области коснется Днепра, Павлограда, Вольногорска и Обуховки.

Коммунальные службы сообщают, что подача электричества будет прекращена из-за проведения плановых работ, поэтому жителям советуют подготовиться заранее.

По графику отключения света с 4 по 6 сентября в Днепропетровской области в Днепре 4.09 электроснабжение будет отсутствовать с 08:00 до 18:00 на Надежде Алексеенко, 104, 104А. Дополнительно с 10:00 до 16:00 обесточат Братьев Воробьёв, 59, 66, Криворожская, 10, Макарова, 8.

Определенные неудобства в облцентре придется потерпеть и 6:09 с 08:00 до 16:00. Это касается улицы Богдана Хмельницкого, 118, 120, 122, 122А, 122Д, 126, 126А, 132, 132А, 135, Василия Слипака, 51, Квартальная, 19, 21, 23, 23К, 35 43, 45, 47, Победы, 113Б.

Если же говорить о районе, то 4.09 с 08:00 до 18:00 без электроснабжения останутся жители села Обуховка на Рыбальской, также известной как Некрасова. Обесточение коснется домов 87, 89, 95, 97, 99, 103, 107 та 107А.

В Павлограде в тот же день электроснабжение отсутствует с 08:00 до 18:00 на Виталия Шкуренко, 2 и на Почтовой, 3, 3/2 и 3/3. Не минуют работы и Вольногорск .

4.09 с 08:00 до 17:30 неудобства будут испытывать жители по таким адресам: Энтузиастов, 3, 3А, 4, 5, 6, 8, 8А, 10, 10А, 12, 12А, им. Юрия Устенко, 1А, 1Л, 2, 4, 4А, 6, 8/11, 15, Молодежная, 2-16 (парни), Степная, 3, 5, 7, 9, 24, Виктора Варена, 2-10, 11/8, 12-36 (пар 36А, Центральная, 27, 29, 29А, 31А, Промышленная, 12, 12А, 12Б.

