Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области повлияло на определенные группы потребителей, так что рассказываем подробнее.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области уже оказало большое влияние на работу бюджетных учреждений и других организаций, сообщает Politeka.

Как сообщили в Телеграмм-канале прессслужбы Лозовского горсовета, с 1 апреля для этих категорий потребителей в Харьковской области произошло повышение тарифов на коммунальные услуги, в частности на воду.

Теперь они вынуждены платить 60,70 гривны за кубический метр, в то время как для жителей общины цена осталась без изменений.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области обусловлено ростом закупочной стоимости воды, поставляемой КП "Харьковводоканал". Руководитель Лозовского КП "Лозоваводосервис" Александр Марченко объяснил, что новая стоимость стала необходимой, поскольку "Харьковводоканал" установил цену 17,66 гривны за кубометр.

Ежемесячно предприятие несет дополнительные расходы примерно в 800 тысяч гривен. Чтобы избежать убытков, расценки пришлось пересмотреть, чтобы обеспечить стабильную работу водоснабжения.

Абонплата и стоимость водоотвода остались на прежнем уровне. Городской совет добавил, что разницу в стоимости по-прежнему планируют компенсировать из бюджета общины. Подобная практика действует и на КП Тепловодосервис, где цена для населения осталась неизменной, а предприятие также рассчитывает на компенсацию из местного бюджета.

Ситуация в других общинах региона похожа. В Высочанской общине с апреля также ввели новые расценки: за водоснабжение потребители платят 52 грн, а за водоотвод – 38,56 грн за куб. Такой рост объясняют подорожанием электроэнергии, затратами на оплату труда и износом сетей.

Местные власти отмечают, что граждане, которые не могут платить новые счета, имеют право обращаться за субсидией.

