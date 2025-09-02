В Харьковской области в период с 3 по 5 сентября 2025 года будут применяться местные графики отключения света.

Специалисты АО "Харьковоблэнерго" предупредили о новых графиках отключения света в регионе с 3 по 5 сентября 2025 года, сообщает Politeka.

В частности, графики отключения света будут действовать в пределах Песочинской поселковой территориальной общины в Харьковской области.

По данным энергетиков, в среду, 3 августа, с 9:00 до 17:00 без электроснабжения частично останутся следующие населенные пункты:

Коротич (ул. Дружбы, Широкая, Единства, Молодежная, Низовая, Новоселов, Соборная, Григория Сковороды, Криничная, Новая, Парковая, Садовая, Майская, Центральная, Шевченко и ряд переулков и въездов);

Песочин (улицы Шевченко, Казацкая, Николая Чалого, Почтовая, Слободская, Майская, Транспортная и др.).

Кроме того, в поселках Коротич и Песочин частичные обесточения состоятся также в пятницу, 5 числа – список адресов, затронутых ограничениями, можно найти на сайте общины, пишет Politeka.

Также графики отключения света в Харьковской области коснутся Люботинской территориальной общины. В среду примерно с 9.00 до 17.00 без электроснабжения останутся некоторые жители города Люботин – дома по ул. Слобожанская, Восточная, Юрия Бардакова, сад. тов. "Родничок", "Запрудное", "Дорожник", "Почвовед".

А в пятницу, 5 сентября, обесточения состоятся в пос. Барчани по ул. Караванская, Петропавловская, Соборности Украины, пер. Караванский, Любицкий, Петропавловский.

