У Харківській області в період із 3 по 5 вересня 2025 року будуть застосовуватися місцеві графіки відключення світла.

Спеціалісти АТ "Харківобленерго" попередили про нові графіки відключення світла в регіоні з 3 по 5 вересня 2025 року, повідомляє Politeka.

Зокрема графіки відключення світла діятимуть у межах Пісочинської селищної територіальної громади в Харківській області.

За даними енергетиків, у середу, 3 серпня, з 9:00 до 17:00 без електропостачання частково залишаться такі населені пункти:

Коротич (вул. Дружби, Широка, Єдності, Молодіжна, Низова, Новоселів, Соборна, Григорія Сковороди, Кринична, Нова, Паркова, Садова, Травнева, Центральна, Шевченка та низка провулків і вʼїздів);

Пісочин (вулиці Шевченка, Козацька, Миколи Чалого, Поштова, Слобідська, Травнева, Транспортна та ін.).

Крім того, в селищах Коротич і Пісочин часткові знеструмлення відбудуться також у пʼятницю, 5 числа – список адрес, яких торкнуться обмеження, можна знайти на сайті громади, пише Politeka.

Також графіки відключення світла в Харківській області торкнуться Люботинської територіальної громади. У середу приблизно з 9:00 до 17:00 без електропостачання залишаться деякі мешканці міста Люботин – будинки по вул. Слобожанська, Східна, Юрія Бардакова, сад. тов. "Джерельце", "Запрудне", "Дорожник", "Почвовєд".

А у пʼятницю, 5 вересня, знеструмлення відбудуться в сел. Барчани по вул. Караванська, Петропавлівська, Соборності України, пров. Караванський, Любицький, Петропавлівський.

