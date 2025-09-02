График отключения сетки в Днепре с 3 по 6 сентября важно учесть как предприятиям, так и жителям.

3 сентября работы будут проводиться с 08:00 до 18:00 по адресу ул. Академика Янгеля, 21; ул. Строителей, 17 и 19А; ул. Энергетическая, 8, 10, 10А; пров. Новокрымский, 1-5, 7, 8; ул. Надежды Алексеенко, 106, 106А. Кроме того, с 10.00 до 16.00 отключения запланированы по адресам: ул. Рабочая, 95, 97, 99.

На следующий день, 4 числа, ремонт на электросетях продлится с 08:00 до 18:00 на ул. Надежды Алексеенко, 104, 104А. С 10.00 до 16.00 без электроснабжения будут оставаться дома по адресам: ул. Братьев Воробьев, 59 и 66; ул. Криворожская, 10; ул. Макарова, 8.

6 сентября плановые отключения пройдут с 08:00 до 16:00 на проспекте Богдана Хмельницкого, 118, 120, 122, 122А, 122Д, 126, 126А, 132, 132А, 135; ул. Василия Слипака, 51; ул. Квартальная, 19, 21, 23, 23К, 25, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47; ул. Победы, 113Б.

Плановый ремонт производится с целью обслуживания и ремонта электрооборудования, что обеспечит стабильную работу сети. Жителям рекомендуют учитывать эти графики при планировании использования бытовых приборов и техники.

Для удобства жителей Днепра советуют проверять свои электроприборы и при возможности подготовить альтернативные источники питания. При работе на линиях будет ограничен доступ к электроэнергии по указанным адресам, поэтому важно соблюдать меры безопасности и избегать использования техники, требующей подключения к сети.

