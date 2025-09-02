В Полтавской области продолжают предоставлять выплаты для ВПЛ, поэтому рассказываем все, о чем следует знать переселенцам.

Выплаты для ВПЛ в Полтавской области производятся ежемесячно, но этим летом произошли определенные изменения в организации процесса, сообщает Politeka.

Выплаты для ВПЛ в Полтавской области в августе проводились в соответствии с постановлением Кабинета Министров №709, определяющим порядок предоставления финансовой помощи внутренне перемещенным лицам.

В документе указано, что раньше деньги поступали дважды в месяц, 15 и 28 числа через счета Ощадбанка. Оказание помощи производилось на основании перечней получателей, которые формировало Минсоцполитики.

Однако с 1 июля 2025 эти функции передали Пенсионному фонду Украины, что несколько изменило график перечислений. Пенсионный фонд отчитался, что по состоянию на 19 августа было профинансировано несколько основных направлений.

На пенсионные расходы направлено 50,4 млрд. грн. Из них 8,5 млрд грн люди получили через Укрпочту, а 41,9 млрд грн – через банки. На субсидии и льготы потратили 1188,8 млн грн.

На страховые средства, включая больничные, направили 2 265,6 млн грн, из которых более 1 035,6 млн грн составляли именно больничные. Отдельные виды государственной помощи обошлись бюджету в 7 094,1 млн. грн.

Следует помнить, что выплаты для ВПЛ в Полтавской области теперь администрируются Пенсионным фондом. С июля 2025 именно он получил полномочия по предоставлению 39 видов государственных пособий и социальных стипендий, которыми раньше занимались органы соцзащиты.

Теперь все вопросы с назначением и пересчетом помощи для внутренне перемещенных лиц решаются через территориальные подразделения ПФУ. Поэтому в случае необходимости или вопросов госпомощи следует обращаться именно в Пенсионный фонд.

