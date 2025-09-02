Выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области станут важной поддержкой для семей, оказавшихся в сложных обстоятельствах.

Стартуют выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области, которые предоставляются семьям, временно размещенным в Кривом Роге и населенных пунктах Криворожского района, сообщает Politeka.

Детали программы опубликованы на странице фонда «Каритас» в Facebook.

Финансовая помощь предусмотрена для оплаты арендуемого жилья и призвана облегчить переселенцам обустройство в новых условиях. Поддержка доступна прибывшим из временно оккупированных или активных боевых зон в течение последних 30 дней. Также помощь получают семьи, вынужденные покинуть временное проживание в школах или детсадах из-за подготовки заведений к новому учебному году, а также жители общежитий.

Программа будет продолжаться до шести месяцев, что позволяет разгрузить семейный бюджет и постепенно интегрироваться в новое общество. Средства предоставляются только домохозяйствам, относящимся к категориям уязвимости: беременные женщины, матери с детьми до трех лет, многодетные семьи с тремя и более детьми, одинокие родители или опекуны, люди с инвалидностью первой и второй группы, лица с тяжелыми хроническими заболеваниями и одинокие граждане.

Фонд «Каритас» подчеркивает, что цель программы - обеспечить переселенцам стабильность и минимизировать стресс, связанный с поиском жилья. Кроме того, выплаты помогают людям постепенно приспособиться к жизни в новых условиях и уменьшают социальное напряжение.

Следовательно, выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области с 1 сентября станут важной поддержкой для оказавшихся в сложных обстоятельствах семей и помогут обеспечить базовые жилищные нужды на начальном этапе пребывания в новом регионе.

