Местные жители должны быть готовы к введению графика отключения газа в неделю с 1 по 7 сентября в Харьковской области.

График отключения газа на неделю с 1 по 7 сентября в Харьковской области был обнародован в местном филиале «Газсети», сообщает Politeka.

По информации с официального сайта поставщика, график отключения газа на неделю с 1 по 7 сентября в Харьковской области охватывает четыре общины Харьковского и Богодуховского районов.

Это Дергачевская, Золочевская, Малоданиловская и Солоницевская общины . Газоснабжение здесь временно приостановлено. Жителей призвали самостоятельно перекрыть краны в своих домах и оставить соответствующую надпись на воротах или калитках, чтобы облегчить работу аварийных бригад.

Начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко объяснил, что топливо отсутствует из-за аварии на газовых сетях. Работы по восстановлению продолжаются и по предварительным прогнозам могут занять до четырех дней.

А это значит, что возобновление подачи голубого топлива может произойти 1.09.2025 постепенно в каждом населенном пункте. Кроме того, на сайте поставщика идет речь и об ограничении потребления газа 2.09.2025 .

Оно касается жителей Солоницевки и Подворок . С 9 часов утра до 17 часов им придется обойтись без голубого топлива. В «Газсетях» объяснили, что будут выполняться работы, необходимые для подготовки систем к отопительному сезону.

Специалисты подчеркивают, что после завершения ремонта возобновление поставок возможно только после проверки оборудования в каждом доме. Поэтому людям следует дождаться работников газовой службы.

По словам энергетиков, график отключения газа на неделю с 1 по 7 сентября в Харьковской области вынужденный. Ограничение направлено на безопасную работу сетей и обеспечение голубым топливом в холодный период.

