Опубликован обновленный график отключения света на 30-31 августа в Полтавской области, так что рассказываем об этом подробнее.

График отключения света на 30-31 августа в Полтавской области охватывает несколько населённых пунктов, сообщает Politeka.

Как информируют на сайте Скороходовского поселкового совета, график отключения света на 30-31 августа в Полтавской области вводится в связи с проведением ремонтных работ на оборудовании.

30.08 с 08:00 до 20:00 электроснабжение будет отсутствовать в селе Андрюша . Под ограничения подпадут следующие адреса: Заярская 10, 12, Кооперативный 1, 2, Космонавтов 1, 2, 3, 10, 48, Луговой 4, 6, 8, 14, Мира 2, 5, 7, 8, 9, 10, 17, 14 83, Новоселов 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 28, Садовая 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 7 18, 21.

В Брюсовке это будет переулок Строительный 1, 7, 8, 22, 26, 29, 31, 32, Сиреневый 50, 54, 55, 56, 58, 59, 62, Вишневая 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 2 26, 35, 40, 42, 44, 46, 58, 60б, Уютная 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2 33, 34, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 48, 50, 53, 68, Казацкий 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 21, 22, Молодежная 2 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 35, 40, Независимости 1, 2, 12, 36, 44, 46, 6.

А в Винниках неудобства будут терпеть жители таких адресов: Сиренева 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, ВИННИКИ без маршрута 18, Новая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 3, 8, 16, Южная 1, 3, 7, 8, 10, Садовая 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 17, 18, 19, 24, 25, Степная 1, 5, 15, 16, 22, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 40А, 42, 47, 48, 73, Шевченко 5, 9.

31.09 с 08:00 до 20:00 обесточивание будут действовать на следующих улицах:

В Андрейках - Заярская 10, 12, Кооперативный 1, 2, Космонавтов 1, 2, 3, 10, 48, Луговой 4, 6, 8, 14, Мира 2, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 25, 31, 31А, 70, 83, Новоселов 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 1 17, 19, 28, Садовая 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 21.

В Бреусовке - Строительный 1, 7, 8, 22, 26, 29, 31, 32, Сиреневый 50, 54, 55, 56, 58, 59, 62, Вишневая 4, 8, 9, 10, 11, 19, 1 20, 21, 24, 26, 35, 40, 42, 44, 46, 58, 60б, Уютная 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 2 27, 28, 31, 33, 34, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 48, 50, 53, 68, Казацкий 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 21 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 35, 40, Независимости 1, 2, 12, 36, 44, 46, 69.

Новая 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 35, Олеся Гончара 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 36, 37, 38, 39, 41, 44, 45, 46, 49, 51, Победы 2, 4, 6, 7, 13, 18, 20, 22, 25, 27, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 49, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 71, 73, 74, 79.

Южный 2, 3, 5, 6, 8, Садовый 1, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 37, 39, 45, 54, 58, Степная 1, 3, 4 17, 20, 22, 24, 50, 53, 63, 67, 69, 70, 71, Церковная 5, 6, 14, 18, 20, 22, 26/29, 29, 30, 31, 33, 44 50, 53, 58, 60, 63, 64, 65.

График отключения света на 30-31 августа в Полтавской области не только эти адреса. Ряд других можно пересмотреть на сайте Скороходовского поселкового совета.

