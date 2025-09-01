Потребителям советуют учитывать такое подорожание продуктов в Харьковской области при планировании покупок.

Подорожание продуктов в Харьковской области в последнее время привлекает внимание потребителей, в частности, на товары бакалеи, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет Минфин .

Согласно актуальным данным, средний ценник на манку Хуторок (800 г) составляет 35,03 грн. В разных торговых сетях показатели несколько отличаются: Metro предлагает этот продукт за 34,56, в то время как Novus установил ценник на уровне 35,49.

Если сравнивать со среднемесячными расценками июля 2025, когда средняя стоимость манки Хуторок составляла 32,68 грн, то за последний месяц цены выросли на 2,12. Индекс потребительских цен на манку за последний месяц демонстрирует стабильный тренд: с 28 июля по 28 августа расценки колебались, начиная с 32,91 гривны, а с 9 августа удерживались на уровне 35,78 до конца августа стабилизировавшись на 35,03.

Ситуация с пшеничным хуторком (1 кг) менее критична, однако также демонстрирует небольшое повышение стоимости. Текущая средняя стоимость составляет 33,26 грн., а в июле 2025 года она составляла 32,43 грн. В торговой сети Novus мука стоит 33,26 за килограмм.

Индекс потребительских цен за последний месяц показывает минимальные колебания: начальные значения 28 июля – 33,24 гривны, дальше расценки выросли до 33,26 и остались стабильными до конца августа. Таким образом, за истекший месяц средняя стоимость муки Хуторок выросла на 0,02.

Специалисты подчеркивают, что подобные колебания свидетельствуют об общей тенденции к удорожанию основных товаров в регионе. Удорожание продуктов в Харьковской области касается как манки, так и муки, что важно для понимания изменения потребительских расходов в домохозяйствах.

Потребителям советуют учитывать такое удорожание продуктов в Харьковской области при планировании покупок, поскольку даже незначительные изменения цен могут влиять на бюджет семьи, особенно при покупке круп и муки в больших объемах.

