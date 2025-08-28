Денежная помощь в Харьковской области с 1 сентября станет настоящим спасательным кругом для более чем 11 тысяч семей.

Денежная помощь в Харьковской области с 1 сентября предоставляется в рамках инициативы «Пакунок школяра, сообщает Politeka.

Как сообщает заместитель начальника Харьковской обладминистрации Вита Ковальская, речь идет о государственной программе, которая предусматривает единовременную выплату в размере 5000 гривен на каждого первоклассника.

Денежная помощь в Харьковской области с 1 сентября охватит 11 581 ребенка, начинающего обучение в 2025 году. Из них 7240 школьников пойдут на дистанционное обучение, еще 4341 будут учиться в смешанном формате.

В сообщении говорится, что эта инициатива призвана облегчить родителям подготовку детей к школе. «Пакунок школяра» предусматривает единовременную выплату 5000 гривен.

Получить денежную помощь в Харьковской области с 1 сентября сможет один из родителей или законный представитель ребенка. Средства можно будет потратить на школьные принадлежности, форму, обувь или другие вещи, необходимые первокласснику.

Для семей, которые сейчас находятся за границей или на временно оккупированных территориях, выплату назначат по их возвращении в Украину. Это официально подтвердили в Министерстве социальной политики.

Процедура оформления очень проста. После зачисления ребенка в школу через систему АИКОМ родители получат уведомление в приложении "Дія" с предложением оформить поддержку.

Для этого нужно лишь подтвердить и выбрать банк для открытия специальной Дія.Картки. Если сообщение не поступило сразу, это не означает отказ. Система постепенно наполняется и данные обновляются.

При задержке родителям советуют уточнить информацию в школе и повторить попытку подать заявление чуть позже. Тем, кто не пользуется приложением "Дія", доступен другой путь. Можно подать заявление в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины.

