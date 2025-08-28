Грошова допомога у Харківській області з 1 вересня стане справжнім рятувальним колом для понад 11 тисяч родин.

Грошова допомога у Харківській області з 1 вересня надається в межах ініціативи «Пакунок школяра», повідомляє Politeka.

Як інформує заступниця начальника Харківської обладміністрації Віта Ковальська, йдеться про державну програму, яка передбачає одноразову виплату у розмірі 5000 гривень на кожного першокласника.

Грошова допомога у Харківській області з 1 вересня охопить 11 581 дитину, що починає навчання у 2025 році. Із них 7240 школярів підуть на дистанційне навчання, ще 4341 навчатимуться у змішаному форматі.

В повідомленні йдеться, що ця ініціатива покликана полегшити батькам підготовку дітей до школи. «Пакунок школяра» передбачає одноразову виплату 5000 гривень.

Отримати грошову допомогу в Харківській області з 1 вересня зможе один із батьків або законний представник дитини. Кошти можна буде витратити на шкільне приладдя, форму, взуття чи інші речі, необхідні першокласнику.

Для сімей, які нині перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, виплату призначать після їхнього повернення в Україну. Це офіційно підтвердили у Міністерстві соціальної політики.

Процедура оформлення максимально проста. Після зарахування дитини до школи через систему АІКОМ батьки отримають сповіщення в застосунку «Дія» з пропозицією оформити підтримку.

Для цього потрібно лише підтвердити та обрати банк для відкриття спеціальної Дія.Картки. Якщо повідомлення одразу не надійшло, це не означає відмову. Система поступово наповнюється, і дані оновлюються.

У разі затримки батькам радять уточнити інформацію у школі та повторити спробу подати заяву трохи пізніше. Тим, хто не користується застосунком «Дія», доступний інший шлях. Можна подати заяву можна у сервісних центрах Пенсійного фонду України.

