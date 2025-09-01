Споживачам радять враховувати таке подорожчання продуктів у Харківській області при плануванні покупок.

Подорожчання продуктів у Харківській області останнім часом привертає увагу споживачів, зокрема на товари бакалії, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає Мінфін.

Згідно з актуальними даними, середній цінник на манку Хуторок (800 грамів) становить 35,03 грн. У різних торговельних мережах показники дещо відрізняються: Metro пропонує цей продукт за 34,56, тоді як Novus встановив цінник на рівні 35,49.

Якщо порівнювати з середньомісячними розцінками липня 2025 року, коли середня вартість манки Хуторок становила 32,68 грн, то за останній місяць ціни зросли на 2,12. Індекс споживчих цін на манку за останній місяць демонструє стабільний тренд: з 28 липня по 28 серпня розцінки коливалися, починаючи з 32,91 гривні, а з 9 серпня утримувалися на рівні 35,78, до кінця серпня стабілізувавшись на 35,03.

Ситуація з пшеничним Хуторок (1 кг) менш критична, проте також демонструє невелике підвищення вартості. Поточна середня вартість складає 33,26 грн, а у липні 2025 року вона становила 32,43. У торговельній мережі Novus борошно коштує 33,26 за кілограм.

Індекс споживчих цін за останній місяць показує мінімальні коливання: початкові значення 28 липня – 33,24 гривні, далі розцінки зросли до 33,26 і залишилися стабільними до кінця серпня. Таким чином, за минулий місяць середня вартість борошна Хуторок зросла на 0,02.

Фахівці підкреслюють, що такі коливання свідчать про загальну тенденцію до подорожчання основних товарів у регіоні. Подорожчання продуктів у Харківській області торкається як манки, так і борошна, що є важливим для розуміння зміни споживчих витрат у домогосподарствах.

Споживачам радять враховувати таке подорожчання продуктів у Харківській області при плануванні покупок, оскільки навіть незначні зміни цін можуть впливати на бюджет сім’ї, особливо при купівлі круп і борошна в значних обсягах.

