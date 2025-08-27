Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области можно найти в Днепре, Васильковке и Пятихатках.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области предлагают в нескольких населенных пунктах региона, сообщает Politeka.

Актуальные предложения размещает сайт Допомагай .

В городе Днепр, на улице Савкина, готовы принять на короткий период три человека. Речь идет о спальном месте в трехкомнатной квартире. Жилье с раздельным санузлом, газом и интернетом расположено в кирпичном пятиэтажном здании, входящем в девятиэтажный комплекс. Есть лифт, помещение теплое, рядом магазины, парк, река, озеро, а также метро. До вокзала десять минут. Проживание совместное с хозяйкой, заселение возможно сразу.

В поселке Васильковка, Васильковский район, сдаются две комнаты в частном доме. В помещении четыре комнаты, прихожая, кухня и санузел. Имеется газовое отопление, колонка, вода. Для пользования есть холодильник, микроволновая печь, стиральная машина-автомат и минимальный набор мебели.

Владельцы желают заселить не более двух человек, предпочтение отдается людям старше пятидесяти лет, имеющим опыт проживания в сельских условиях. Вместе проживает пожилая женщина. Новые жители должны поддерживать порядок в доме, саду и огороде. Оплата предусматривает только коммунальные расходы.

Еще одна возможность доступна в поселке Пятихатки, Пятихатский район. Здесь предлагают бесплатное размещение для одного мужчины. Условия простые: дом с удобствами во дворе, отопление дровами, имеется электричество.

Владельцы готовы принять парня из интерната, сироту, одинокого пенсионера или мужа, ценящего тишину и рыбалку. Проживание бесплатно, также обеспечивается питание, одежда, моющие средства. Взамен ожидается помощь по хозяйству, порядочность и адекватность.

Итак, бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области можно найти в Днепре, Васильковке и Пятихатках. Предложения отличаются условиями и сроком, но общим остается доступность и поддержка переселенцев.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты проезда в Кропивницком: украинцам готовят удобные изменения.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: украинцы могут получить горячие обеды, как это сделать.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь одиноким пенсионерам в Днепропетровской области: украинцам подробно объяснили, как оформить выплату.