Самый точный прогноз погоды в Запорожье с 26 августа по 1 сентября поможет жителям и гостям города планировать день.

Вторник, 26 августа, пройдет под пасмурным небом до вечера. Ночью температура достигнет +15°, днем ​​столбики термометров поднимутся до +24°. По народным приметам, в это время хозяева убирали сараи и погреба, а позднее цветение рябины предвещало тёплую осень.

Среда начнется с ясного утра, однако позже облака покроют город до позднего вечера. Древние наблюдения свидетельствуют: если ветер тихий, осень будет теплой, а поведение журавлей помогало предвидеть заморозки.

В четверг ясная погода продержится весь день без осадков. Днем столбик термометра покажет +28°, ночной – +15°. Этот период считался началом молодого бабьего лета, которое длится до 11 сентября.

Пятница обещает ясное небо. Температура поднимется до +30°, ночью – +18°.

Суббота пройдет под чистым небом, дневной максимум +33 °, ночной – +20 °. Эти сутки считали началом осеннего ноября: береза, липа, вяз и черемуха первыми сбрасывают листву.

Воскресенье без осадков, дневная температура +33°, ночная – +20°. Наши предки заметили, что в этот день наши предки заметили, если в этот день погода сильная.

Понедельник, 1 сентября, будет ясным, дневной максимум +33°, ночной – +20°. Возможны заморозки на почве, а листья березы и орешника постепенно желтеют.

