Найбільш точний прогноз погоди у Запоріжжі з 26 серпня по 1 вересня обіцяє змішані погодні умови, повідомляє Politeka.
Таку інформацію надає Синоптик.
Вівторок, 26 серпня, пройде під хмарним небом до вечора. Вночі температура досягне +15°, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +24°. За народними прикметами, у цей час господарі прибирали сараї та погреби, а пізнє цвітіння горобини віщувало теплу осінь.
Середа почнеться з ясного ранку, проте пізніше хмари покриють місто до пізнього вечора. Стародавні спостереження свідчать: якщо вітер тихий, осінь буде теплою, а поведінка журавлів допомагала передбачати заморозки.
У четвер ясна погода триматиметься весь день без опадів. Вдень стовпчик термометра покаже +28°, нічний – +15°. Цей період вважався початком молодого бабиного літа, яке триває до 11 вересня.
П’ятниця обіцяє ясне небо. Температура підніметься до +30°, вночі – +18°.
Субота пройде під чистим небом, денний максимум +33°, нічний – +20°. Цю добу вважали початком осіннього листопаду: береза, липа, в’яз і черемха першими скидають листя.
Неділя пройде без хмар, денна температура +33°, нічна – +20°. Наші пращури помічали, що остання доба літа часто супроводжувалася туманами, дощем і холодним вітром, а ранки ставали прохолодними.
Понеділок, 1 вересня, також буде ясним, денний максимум +33°, нічний – +20°. Можливі заморозки на ґрунті, а листя берези і ліщини поступово жовтіє.
Найбільш точний прогноз погоди у Запоріжжі з 26 серпня по 1 вересня допоможе жителям та гостям міста планувати день, спираючись на температурні показники та відсутність опадів.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: українцям пропонують вигідні вакансії, де платитимуть від 17 тисяч.
Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: де готові платити від 15 тисяч.
Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Запоріжжі: українців попередили, за якої ситуації заморозять виплату.