Найбільш точний прогноз погоди у Запоріжжі з 26 серпня по 1 вересня допоможе жителям та гостям міста планувати день.

Таку інформацію надає Синоптик.

Вівторок, 26 серпня, пройде під хмарним небом до вечора. Вночі температура досягне +15°, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +24°. За народними прикметами, у цей час господарі прибирали сараї та погреби, а пізнє цвітіння горобини віщувало теплу осінь.

Середа почнеться з ясного ранку, проте пізніше хмари покриють місто до пізнього вечора. Стародавні спостереження свідчать: якщо вітер тихий, осінь буде теплою, а поведінка журавлів допомагала передбачати заморозки.

У четвер ясна погода триматиметься весь день без опадів. Вдень стовпчик термометра покаже +28°, нічний – +15°. Цей період вважався початком молодого бабиного літа, яке триває до 11 вересня.

П’ятниця обіцяє ясне небо. Температура підніметься до +30°, вночі – +18°.

Субота пройде під чистим небом, денний максимум +33°, нічний – +20°. Цю добу вважали початком осіннього листопаду: береза, липа, в’яз і черемха першими скидають листя.

Неділя пройде без хмар, денна температура +33°, нічна – +20°. Наші пращури помічали, що остання доба літа часто супроводжувалася туманами, дощем і холодним вітром, а ранки ставали прохолодними.

Понеділок, 1 вересня, також буде ясним, денний максимум +33°, нічний – +20°. Можливі заморозки на ґрунті, а листя берези і ліщини поступово жовтіє.

Найбільш точний прогноз погоди у Запоріжжі з 26 серпня по 1 вересня допоможе жителям та гостям міста планувати день, спираючись на температурні показники та відсутність опадів.

