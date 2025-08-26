Бесплатное жилье для переселенцев в Киевской области доступно с обеспечением необходимыми условиями для продолжительного проживания.

Бесплатное жилье для переселенцев в Киевской области доступно в нескольких населенных пунктах региона для мужчин и женщин всех возрастов, сообщает Politeka.

Сайт "Допомагай" публикует актуальные объявления.

В селе Клавдиево-Тарасово, Бородянский район, предлагают комнату в частном доме для одного пожилого мужчины. Размещение предусмотрено на длительный срок, отдельный вход от хозяев, около 40 км от Киева, Бучанский район. Рядом удобное транспортное сообщение – электрички и маршрутки.

В комнате есть все необходимое: холодильник, плита, микроволновка, электрический чайник, телевизор со спутником, интернет, мебель, посуда и постельные принадлежности. Туалет на улице, а горячая вода, душ и стиральная машина расположены в отдельном помещении рядом с домом. Во дворе обустроено место для авто. Рядом есть магазины, супермаркет, лес и озеро. От жителя ждут небольшую помощь хозяевам в быту.

В Киеве по улице Печенежская предлагают отдельную комнату для женщины в двухкомнатной квартире в обмен на помощь владелице, которая имеет инвалидность, но передвигается на ходунках. Квартира оборудована всем необходимым для комфортного проживания: удобства, продукты, коммунальные услуги. От жительницы ожидают приготовление пищи, поддержание чистоты и помощь в быту. Проживание предусмотрено на длительный срок, квартира находится в центральном районе Киева.

Еще одно предложение в Киеве по улице Берестейская — односпальная кровать в отдельной комнате двухкомнатной квартиры на пятом этаже с укрытием в доме. Ванная, туалет, кухня со всем необходимым, холодильник готов к пользованию. Принимают женщину среднего возраста без вредных привычек и домашних животных, одинокую и трудолюбивую. Взамен жительница помогает по домашним делам, готовит еду и сопровождает хозяина в больницу.

Итак, бесплатное жилье для переселенцев в Киевской области доступно для мужчин и женщин всех возрастов, с обеспечением необходимыми условиями для длительного проживания.

