Безкоштовне житло для переселенців у Київській області доступне із забезпеченням необхідними умовами для тривалого проживання.

Безкоштовне житло для переселенців у Київській області доступне у кількох населених пунктах регіону для чоловіків і жінок різного віку, повідомляє Politeka.

Сайт "Допомагай" публікує актуальні оголошення.

У селі Клавдієво-Тарасове, Бородянський район, пропонують кімнату в приватному будинку для одного чоловіка похилого віку. Проживання передбачене на довгий термін, окремий вхід від господарів, близько 40 км від Києва, Бучанський район. Поруч зручне транспортне сполучення — електрички та маршрутки.

У кімнаті є все необхідне: холодильник, плита, мікрохвильова піч, електричний чайник, телевізор зі супутником, інтернет, меблі, посуд та постіль. Туалет на вулиці, а гаряча вода, душ і пральна машина розташовані в окремому приміщенні, поруч з будинком. На подвір’ї облаштоване місце для авто. Поруч є магазини, супермаркет, ліс та озеро. Від мешканця очікують невелику допомогу господарям у побуті.

У Києві на вулиці Печенежська пропонують окрему кімнату для жінки в двокімнатній квартирі в обмін на допомогу власниці, яка має інвалідність, але пересувається на ходунках. Квартира обладнана усім необхідним для комфортного проживання: зручності, продукти, комунальні послуги. Від мешканки очікують приготування їжі, підтримання чистоти та допомогу у побуті. Проживання передбачене на довгий термін, квартира розташована у центральному районі Києва.

Ще одна пропозиція в Києві на вулиці Берестейська — односпальне ліжко в окремій кімнаті двокімнатної квартири на п’ятому поверсі з укриттям у будинку. Ванна, туалет, кухня з усім необхідним, холодильник готові до користування. Приймають жінку середнього віку без шкідливих звичок та домашніх тварин, самотню та працьовиту. Взамін мешканка допомагає по хатніх справах, готує їжу та супроводжує господаря до лікарні.

Отже, безкоштовне житло для переселенців у Київській області доступне для чоловіків і жінок різного віку, із забезпеченням необхідними умовами для тривалого проживання.

