Новый график поездов в Полтаве даст любителям путешествовать по железной дороге новые возможности, поэтому рассказываем об этом подробнее.

В сентябре вводится новый график поездов в Полтаве , предусматривающий курсирование № 222/221, сообщает Politeka.

Как сообщает АО "Укрзализныця" в Телеграмм-канале, пассажирский состав с получением из Киева в наш облцентр позволит пассажирам иметь больше вариантов для поездок и планировать путешествие удобнее.

Новый график поездов в Полтаве предусматривает курсирование данного рейса с 3 по 29 сентября по нечетным числам. Пассажирский состав будет отправляться из Киева в 7:57 и прибывать в конечный на Киевский вокзал в 12:39.

В обратном направлении он будет отправляться в 14:59 и прибывать в столицу в 20:10. В составе будут купейные и плацкартные вагоны, адаптированные для комфортного пребывания пассажиров. Билеты доступны онлайн и в кассах вокзалов.

№222/221 будет осуществлять остановки в Гребенке, Лубнах и Миргороде. Эти промежуточные станции позволяют пассажирам удобно планировать пересадку или сократить время до места назначения. Заметим, что новый график поездов в Полтаве учитывает оптимальное время для поездок в вечерние и утренние часы.

Еще один нюанс касается стоимости билетов. Ранее сообщалось, что она зависит от дня недели и сезона. В пятницу и воскресенье цена традиционно растет на 10%, а во вторник и среду, наоборот, можно сэкономить 10%.

Таким образом, если планировать поездку на будние дни, особенно на вторник или среду, пассажиры могут сэкономить до 20% на билетах в оба направления. Также цена зависит от класса вагона. Самый дешевый вариант – плацкарт, а за купе или сидячий класс придется заплатить больше.

