Новий графік поїздів в Полтаві дасть любителям подорожувати залізницею нові можливості, тож розповідаємо про це детальніше.

У вересні запроваджують новий графік поїздів в Полтаві, який передбачає курсування № 222/221, повідомляє Politeka.

Як інформує АТ "Укрзалізниця" у Телеграм-каналі, пасажирський склад зі полученням з Києва до нашого облцентру дозволить пасажирам мати більше варіантів для поїздок та планувати подорож зручніше.

Новий графік поїздів в Полтаві передбачає курсування даного рейсу з 3 по 29 вересня по непарних числах. Пасажирський склад вирушатиме з Києва о 7:57 та прибуватиме до кінцевої на Київський вокзал о 12:39.

У зворотному напрямку він відправлятиметься о 14:59 та прибуватиме до столиці о 20:10. У складі будуть купейні та плацкартні вагони, які адаптовані для комфортного перебування пасажирів. Квитки вже доступні онлайн та у касах вокзалів.

№ 222/221 здійснюватиме зупинки у Гребінці, Лубнах та Миргороді. Ці проміжні станції дозволяють пасажирам зручно планувати пересадки або скоротити час до місця призначення. Зауважимо, що новий графік поїздів в Полтаві враховує оптимальні часи для похздок у вечірні та ранкові години.

Ще один нюанс стосується вартості квитків. Раніше повідомлялося, що вона залежить від дня тижня та сезону. У п’ятницю та неділю ціна традиційно зростає на 10%, а у вівторок та середу навпаки можна заощадити 10%.

Таким чином, якщо спланувати поїздку на будні дні, особливо на вівторок або середу, пасажири можуть зекономити до 20% на квитках в обидва напрямки. Також вартість залежить від класу вагона. Найдешевший варіант – плацкарт, а за купе або сидячий клас доведеться заплатити більше.

