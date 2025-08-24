Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области становится настоящим спасательным кругом для многих уязвимых категорий населения.

Благотворительный фонд Каритас Николаев УГКЦ объявил о старте проекта, в рамках которого предусмотрена гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области , сообщает Politeka.

Как говорится на официальной странице организации в Фейсбуке, инициатива направлена ​​на тех, кто потерял жилье или имеет поврежденный дом в результате войны, и отвечает критериям программы.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области подразумевает возможность получить поддержку в виде ремонта жилья. Речь идет о восстановлении теплового контура дома, включающего замену окон, дверей или кровли.

Заявку можно подать в рамках проекта "Комплексная поддержка эвакуированных, внутренне перемещенных лиц и пострадавших от войны общин в Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях".

В рамках этой гуманитарной помощи для пенсионеров и других уязвимых категорий предусмотрено около 70 ремонтов. Однако следует учесть, что количество мест ограничено, а решение принимается после детальной проверки документов и оценки повреждений инженерами фонда.

География программы охватывает наш облцентр и район, кроме Куцурубской и Очаковской общин. Ограничения связаны с соображениями сохранности. Условия участия: во-первых, повреждение жилья должно быть получено после 24 февраля 2022 года.

Во-вторых, дом должен оставаться пригодным для проживания. В-третьих, заявители должны либо потерять основной источник дохода, либо иметь доход ниже 6318 гривен на одного человека.

Приоритет в программе отдается тем, кто принадлежит к уязвимым категориям. Это одинокие матери или родители с детьми до восемнадцати лет. Это также беременные женщины, мамы с малышами до трех лет или многодетные семьи с тремя и более детьми.

Сюда же входят те, кто воспитывает ребенка или взрослого с инвалидностью, или страдает тяжелым хроническим заболеванием. Отдельно учитываются одинокие пожилые люди старше 55 лет, а также домохозяйства, состоящие только из одного или двух пожилых людей без поддержки родственников.

