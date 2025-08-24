Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області стає справжнім рятувальним колом для багатьох вразливих категорій населення.

Благодійний фонд Карітас Миколаїв УГКЦ оголосив про старт проєкту, у межах якого передбачена гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційній сторінці організації у Фейсбук, ініціатива спрямована на тих, хто втратив житло або має пошкоджену оселю внаслідок війни, та відповідає критеріям програми.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області передбачає можливість отримати підтримку у вигляді ремонту житла. Йдеться про відновлення теплового контуру оселі, що включає заміну вікон, дверей або покрівлі.

Заявку можна подати в межах проєкту «Комплексна підтримка евакуйованих, внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від війни громад у Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях».

У рамках цієї гуманітарної допомоги дляпенсіонерів та інших вразливих категорій передбачено близько 70 ремонтів. Проте варто врахувати, що кількість місць обмежена, а рішення ухвалюється після детальної перевірки документів і оцінки пошкоджень інженерами фонду.

Географія програми охоплює наш облцентр та район, окрім Куцурубської та Очаківської громад. Обмеження пов’язані з міркуваннями безпеки. Умови участі: по-перше, пошкодження житла мають бути отримані після 24 лютого 2022 року.

По-друге, оселя повинна залишатися придатною для проживання. По-третє, заявники повинні або втратити основне джерело доходу, або мати дохід нижчий за 6318 гривень на одну особу.

Пріоритет у програмі надається тим, хто належить до вразливих категорій. Це одинокі матері чи батьки з дітьми до вісімнадцяти років. Це також вагітні жінки, матері з малюками до трьох років або багатодітні родини з трьома і більше дітьми.

Сюди ж входять ті, хто виховує дитину чи дорослого з інвалідністю, або страждає на важке хронічне захворювання. Окремо враховуються самотні літні люди, яким понад 55 років, а також домогосподарства, що складаються лише з одного чи двох літніх людей без підтримки родичів.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про грошову допомогу для людей з інвалідністю: названо розмір виплат, які передбачені в 2025 році.

Також Politeka писала про нове підвищення тарифів на воду.

Крім того, Politeka розповідала, як українцям отримати виплати на догляд за пенсіонером.