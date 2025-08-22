Украинцы, потерявшие крышу над головой из-за войны, могут рассчитывать на государственные и международные программы бесплатного жилья для ВПЛ, в том числе и в Харькове.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове предоставляется на разных условиях в зависимости от категории заявителей.

Система бесплатного жилья для ВПЛ в Харькове действует в соответствии с законом Украины о жилом фонде социального назначения. Настоящий документ регулирует механизм получения социальных квартир для отдельных категорий граждан.

Однако процесс непростой и требует времени на сбор документов и ожидания в очереди. В этом году акцент сделан на поддержку тех, кто больше всего пострадал от войны.

Среди приоритетных категорий военнослужащие, внутренне перемещенные лица, люди с инвалидностью, сироты и дети, лишенные родительской опеки, семьи погибших военных, а также общины, чьи дома разрушены в результате боевых действий.

Государство предусмотрело несколько вариантов бесплатного жилья для ВПЛ в Харькове. Это новые квартиры в относительно безопасных регионах, служебные помещения или временные проживания за счет иностранной помощи. Приоритет отдается семьям с детьми, пожилым людям и лицам с инвалидностью.

Военные в большинстве своем получают новостройки или восстановленные дома, финансируемые из бюджета или за донорские средства. Кроме этого, действует инициатива «єВідновлення», которая предоставляет компенсацию пострадавшим в виде сертификатов на новые квартиры или средств на строительство.

Программа «єОселя» предусматривает доступную ипотеку под 3% для военных, медиков, педагогов и ученых, а для остальных граждан ставка составляет 7%. Максимальная площадь рассчитывается по формуле 52,5 квадратных метра на человека и 21 метр на каждого члена семьи.

