Українці, які втратили дах над головою через війну, можуть розраховувати на державні та міжнародні програми безкоштовного житла для ВПО, зокрема й у Харкові.

Безкоштовне житло для ВПО у Харкові надається на різних умовах залежно від категорії заявників, повідомляє Politeka.

Система безкоштовного житла для ВПО у Харкові діє відповідно до закону України про житловий фонд соціального призначення. Цей документ регулює механізм отримання соціальних квартир для окремих категорій громадян.

Однак, процес є непростим і потребує часу на збирання документів та очікування в черзі. Цьогоріч акцент зроблено на підтримку тих, хто найбільше постраждав від війни.

Серед пріоритетних категорій військовослужбовці, внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю, сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, родини загиблих військових, а також громади, чиї будинки зруйновані внаслідок бойових дій.

Держава передбачила кілька варіантів безкоштовного житла для ВПО у Харкові. Це нові квартири у відносно безпечних регіонах, службові приміщення або тимчасове проживання за рахунок іноземної допомоги. Пріоритет віддається сім’ям з дітьми, людям похилого віку та особам з інвалідністю.

Військові здебільшого отримують новобудови або відновлені будинки, що фінансуються з бюджету чи за донорські кошти. Окрім цього, діє ініціатива «єВідновлення», яка надає компенсацію постраждалим у вигляді сертифікатів на нові квартири або коштів на будівництво.

Програма «єОселя» передбачає доступну іпотеку під 3% для військових, медиків, педагогів і науковців, а для решти громадян ставка становить 7%. Максимальна площа розраховується за формулою 52,5 квадратних метра на одну особу та 21 метр на кожного члена родини.

Джерело: 24 канал

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про грошову допомогу для людей з інвалідністю: названо розмір виплат, які передбачені в 2025 році.

Також Politeka писала про нове підвищення тарифів на воду.

Крім того, Politeka розповідала, як українцям отримати виплати на догляд за пенсіонером.