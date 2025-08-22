Местные жители уже ощутили влияние повышения тарифов на коммунальные услуги в Одесской области на собственные кошельки.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области касается централизованного водоснабжения и водоотвода в одном из городов, сообщает Politeka.

Исполнительный комитет Измаила городского совета утвердил новые цены на воду, и это означает, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области начало действовать с 1 июня 2025 года.

Решение было принято в конце мая, а о намерении предупреждали еще неделей ранее в КП "Измаильское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства".

Изменения выглядят не очень утешительно для местных жителей. Стоимость водоснабжения для населения выросла с 27,5 гривны до 34,3 за кубометр. Это означает плюс 6,8 грн. или 24,7%. Водоотведение подорожало еще более ощутимо: с 33,4 до 42,3. Разница здесь составляет 8,9 грн, что равняется 26,6%.

Для обитателей многоэтажек, пользующихся внутридомовыми системами, цены также поднялись. Холодная вода стоит 35,1 грн. за кубометр вместо 28,1, что означает плюс 24,9%. Водоотвод с использованием таких систем увеличился с 33,8 до 42,9. Это плюс 9,1 гривны или 26,9%.

В Водоканале объясняют, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области стало неизбежным из-за удорожания электроэнергии, расходных материалов и роста фонда оплаты труда.

В документе отмечается, что предприятие должно обеспечить прозрачность процесса и донести обновленную информацию каждому потребителю, учитывая позицию общины. Напомним, что последний раз стоимость воды в Измаиле пересматривали больше, чем год назад.

Ситуацию прокомментировал и Сергей Чабан, руководитель информационного центра "Инфоксводоканала". Во время эфира он заявил, что после завершения военного положения возможен очередной рост. Сейчас стоимость кубометра составляет 35, а в планах после корректировки может возрасти до 55,44.

