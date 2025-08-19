Новая система оплаты за проезд в Хмельницком дает больше удобства для местных жителей, поэтому рассказываем, как ее внедряют.

В Хмельницком начали внедрять новую систему оплаты за проезд , которая позволяет рассчитываться картами и телефонами с функцией бесконтактного расчета, сообщает Politeka.

Тестирование проходит в больших и средних автобусах и продлится до 15 сентября.

Новая система оплаты за проезд в Хмельницком позволяет рассчитываться за билеты дебитными и кредитными картами или через смартфоны. Льготные удостоверения пока не поддерживаются, но действуют электронные билеты старого и нового образца.

По словам заместителя городского головы, во время тестового периода сохраняется возможность расчета наличными, чтобы пассажиры могли постепенно привыкнуть к новому способу.

Новая система оплаты за проезд в Хмельницком предусматривает, что в автобусах установлено по два валидатора, что позволяет одновременно обслуживать несколько пассажиров.

Водители и кондукторы отмечают, что люди привыкают к нововведениям постепенно. Некоторые горожане охотно пользуются карточками, другие пока предпочитают привычную наличность.

Кондуктор Сергей Овсийчук отметил, что в автобусе ежедневно валидируется до ста человек. Частный перевозчик Александр Мишин сообщил, что в среднем картой пользуются около 30 людей в день, а для полностью безналичного расчета понадобится больше контролирующих устройств и дополнительный персонал.

В то же время он считает, что бумажные деньги следует оставить как вариант для тех, кто не очень привык к технологиям. Однако заместитель городского головы добавил, что после завершения тестового периода этот способ покупки билета в больших и средних автобусах будет отменен, и пассажиры будут заходить на первую дверь для быстрого прохождения.

