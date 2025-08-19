Нова система оплати за проїзд у Хмельницькому дає більше зручності для місцевих мешканців, тож розповідаємо, як її впроваджують.

У Хмельницькому почали впроваджувати нову систему оплати за проїзд, яка дозволяє розраховуватися картками та телефонами з функцією безконтактного розрахунку, повідомляє Politeka.

Наразі тестування проходить у великих та середніх автобусах і триватиме до 15 вересня.

Нова система оплати за проїзд у Хмельницькому дозволяє розраховуватися за квитки дебітними та кредитними картками або через смартфони. Пільгові посвідчення поки що не підтримуються, але діють електронні квитки старого та нового зразку.

За словами заступника міського голови, під час тестового періоду зберігається можливість розрахунку готівкою, щоб пасажири могли поступово звикнути до нового способу.

Нова система оплати за проїзд у Хмкльницькому передбачає, що в автобусах встановлено по два валідатори, що дає змогу одночасно обслуговувати кілька пасажирів.

Водії та кондуктори помічають, що люди звикають до нововведень поступово. Деякі містяни охоче користуються картками, інші поки що віддають перевагу звичній готівці.

Кондуктор Сергій Овсійчук зазначив, що в автобусі щодня валідується до ста людей. Приватний перевізник Олександр Мішин повідомив, що в середньому карткою користуються близько 30 людей на день, а для повністю безготівкового розрахунку знадобиться більше контролюючих пристроїв і додатковий персонал.

Водночас він вважає, що паперові гроші варто залишити, як варіант для тих, хто не дуже звик до технологій. Проте, заступник міського голови додав, що після завершення тестового періоду цей спосіб купівлі квитка у великих та середніх автобусах буде скасовано, і пасажири будуть заходити на перші двері для швидкого проходження.

Джерело: suspilne

