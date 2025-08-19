Украинские покупатели все чаще обращают внимание на подорожание риса в Днепропетровской области, так что рассказываем подробнее.

Подорожание риса в Днепропетровской области заставляет покупателей тратить больше на базовые продукты, сообщает Politeka.

Портал Минфин показывает актуальную статистику, подтверждающую рост средних расценок.

Аналитики отмечают, что подорожание риса в Днепропетровской области проявляется, прежде всего, в средней стоимости длиннозернистого продукта. По состоянию на 14 августа 2025 цена одного килограмма составляла 59,45 гривен.

В сети Auchan этот товар предлагают за 61,80, у Megamarket – 53,50, у Metro стоимость держится на уровне 49,50, тогда как в Novus придется отдать уже 72,99 гривен.

Сравнение с июлем выглядит показательным. В тот период среднемесячные ценники в крупных сетях показывали следующие цифры. У Auchan – 69,92 гривен, у Metro – 49,50, у Megamarket – 55,80, у Novus – 88,21. В целом средняя стоимость тогда составляла 65,86 грн, что было заметно выше нынешних показателей.

Индекс потребительских расценок подтверждает, что 14 июля средняя стоимость длиннозерного товара составила 58,50 гривен. В течение следующих недель она выросла до 66,87, затем колебалась в пределах от 64,77 до 60,02 в начале августа. По состоянию на 9-14 августа зафиксировано 59,45, что на 0,95 грн больше по сравнению с серединой июля.

Ассортимент сети Сильпо тоже позволяет оценить масштабы разницы. Trapeza круглозернистый весом 1 килограмм предлагают за 96,99. Камолино от бренда Премия в формате 5*80 г стоит 59,99. Пропаренный Басматы от Trapeza в фасовке 500 грамм обойдется в 87,99.

Специалисты объясняют, что подорожание риса в Днепропетровской области является результатом одновременного действия нескольких факторов. Влияют затраты на транспортировку, спрос на внутреннем рынке и колебания закупочных цен.

