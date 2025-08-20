Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области больно ударило по кошелькам жителей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области произошло в ряде населенных пунктов, что стало неприятным сюрпризом жителей региона, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, где сейчас платят больше.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области больно ударило по кошелькам. В частности, в городе Вознесенске в 2025 году ввели новые расценки. Теперь население платит за централизованное водоснабжение – 34,89 грн/м³ (с НДС) и водоотвод – 11,06 грн/м³ (с НДС).

Кроме того, повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области произошло в Очакове. Ввели новые рассценки на воду. Основные причины – рост цен на энергоносители и сокращение объемов водоснабжения. Также произошли разрывы на канализационных сетях.

По информации Очаковского горсовета, вступили в силу новая стоимость: водоснабжение – 90,40 гривен за 1 кубический метр и водоотвод – 101,30 гривен за 1 кубический метр.

По данным "Очаков-сервис", за последние три года состояние самотечных канализационных сетей города ухудшилось на 80 процентов. В настоящее время повреждены три канализационных коллектора, общая длина поврежденных участков составляет 1500 метров, что влечет за собой дополнительные затраты на перекачку стоков.

Следует также подчеркнуть, что в Николаеве представители объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) выступили против двухставочного тарифа на отопление, установленного ОКП "Николаевоблтеплоэнерго". По их словам, из-за новой схемы начислений жители домов ежегодно переплачивают значительные суммы, в том числе и в летние месяцы, когда отопление фактически отсутствует.

