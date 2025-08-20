Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області боляче вдарило по гаманцях жителів.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області сталося у низці населених пунктів, що стало неприємним сюрпризом для жителів регіону, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, де тепер платять більше.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області боляче вдарило по гаманцям. Зокрема, у місті Вознесенськ в 2025 році ввели нові розцінки. Тепер населення платить за централізоване водопостачання — 34,89 грн/м³ (з ПДВ) та водовідведення — 11,06 грн/м³ (з ПДВ).

Крім цього, підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області сталося в Очакові. Запровадили нові тарифи на воду. Основні причини — зростання цін на енергоносії та скорочення обсягів водопостачання. Також відбулися пориви на каналізаційних мережах.

За інформацією Очаківськової міськради, набули чинності нові тарифи: водопостачання — 90,40 гривень за 1 кубічний метр та водовідведення — 101,30 гривень за 1 кубічний метр.

За даними "Очаків-сервіс", за останні три роки стан самопливних каналізаційних мереж міста погіршився на 80 відсотків. Наразі пошкоджено три каналізаційні колектори, загальна довжина пошкоджених ділянок становить 1500 метрів, що спричиняє додаткові витрати на перекачку стоків.

Варто також підкреслити, що у Миколаєві представники об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) виступили проти двоставкового тарифу на опалення, встановленого ОКП “Миколаївоблтеплоенерго”. За їхніми словами, через нову схему нарахувань жителі будинків щороку переплачують значні суми, зокрема і в літні місяці, коли опалення фактично відсутнє.

