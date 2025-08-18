Новый график движения поездов из Львова заденет популярный маршрут, поэтому стоит знать об изменениях.

Новый график движения поездов из Львова вводится компанией-перевозчиком "Укрзализныцей" на популярном маршруте, который пользуется популярностью, сообщает Politeka.net.

Об изменениях объявила "Укрзализныця" в своем Телеграмм-канале.

С 24 августа поезд №817/818 сообщением Ворохта — Львов снова отправляется в путь, открывая прекрасный случай провести День Независимости среди живописных Карпатских гор.

Новый график движения поездов из Львова выглядит следующим образом:

Из Ворохты: отправление в 06:20, прибытие во Львов в 11:19.

Назад рейс отправляется в 15:53, прибытие в Ворохту в 20:05.

Для тех, кто планирует продолжить поездку в Ворохту по прибытии из Киева, можно воспользоваться поездом №291, который прибывает во Львов в 15:17.

На пути экспресс останавливается на ключевых станциях: Татаров-Буковель, Микуличин, Яремче, Делятин, Ивано-Франковск и Ходоров, что позволяет пассажирам планировать короткие остановки и наслаждаться местными видами.

Билеты уже доступны для приобретения различными способами:

через официальный сайт и мобильное приложение Укрзализныци

в кассах железнодорожных вокзалов

Обратите внимание, что в конце августа возможно назначение дополнительных рейсов в этом направлении, поэтому рекомендуем следить за обновлением расписания и наличием билетов.

"Укрзализныця" призвала путешественников не упускать возможности совместить празднование Дня Независимости с незабываемым путешествием среди горных пейзажей, свежего воздуха и новых впечатлений. Это идеальный вариант для семейных поездок, романтических поездок или встречи с друзьями на природе.

