Новый график движения поездов из Львова вводится компанией-перевозчиком "Укрзализныцей" на популярном маршруте, который пользуется популярностью, сообщает Politeka.net.
Об изменениях объявила "Укрзализныця" в своем Телеграмм-канале.
С 24 августа поезд №817/818 сообщением Ворохта — Львов снова отправляется в путь, открывая прекрасный случай провести День Независимости среди живописных Карпатских гор.
Новый график движения поездов из Львова выглядит следующим образом:
- Из Ворохты: отправление в 06:20, прибытие во Львов в 11:19.
- Назад рейс отправляется в 15:53, прибытие в Ворохту в 20:05.
Для тех, кто планирует продолжить поездку в Ворохту по прибытии из Киева, можно воспользоваться поездом №291, который прибывает во Львов в 15:17.
На пути экспресс останавливается на ключевых станциях: Татаров-Буковель, Микуличин, Яремче, Делятин, Ивано-Франковск и Ходоров, что позволяет пассажирам планировать короткие остановки и наслаждаться местными видами.
Билеты уже доступны для приобретения различными способами:
- через официальный сайт и мобильное приложение Укрзализныци
- в кассах железнодорожных вокзалов
Обратите внимание, что в конце августа возможно назначение дополнительных рейсов в этом направлении, поэтому рекомендуем следить за обновлением расписания и наличием билетов.
"Укрзализныця" призвала путешественников не упускать возможности совместить празднование Дня Независимости с незабываемым путешествием среди горных пейзажей, свежего воздуха и новых впечатлений. Это идеальный вариант для семейных поездок, романтических поездок или встречи с друзьями на природе.
