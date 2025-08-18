Новий графік руху поїздів зі Львова зачепить популярний маршрут, тому варто знати про зміни.

Новий графік руху поїздів зі Львова вводиться компанією-перевізником "Укрзалізницею" на популярному маршруті, який користується популярністю, повідомляє Politeka.net.

Про зміни оголосила "Укрзалізниця" в своєму Телеграм-каналі.

З 24 серпня поїзд №817/818 сполученням Ворохта — Львів знову вирушає у дорогу, відкриваючи чудову нагоду провести День Незалежності серед мальовничих Карпатських гір.

Новий графік руху поїздів зі Львова виглядає наступним чином:

З Ворохти: відправлення о 06:20, прибуття до Львова о 11:19.

До Ворохти: відправлення о 15:53, прибуття до Ворохти о 20:05.

Для тих, хто планує продовжити поїздку до Ворохти після прибуття з Києва, можна скористатися поїздом №291, який прибуває до Львову о 15:17.

По дорозі експрес зупиняється на ключових станціях: Татарів-Буковель, Микуличин, Яремче, Делятин, Івано-Франківськ та Ходорів, що дозволяє пасажирам планувати короткі зупинки та насолоджуватися місцевими краєвидами.

Квитки вже доступні для придбання у різний спосіб:

через офіційний сайт та мобільний застосунок Укрзалізниці

у касах залізничних вокзалів

Зверніть увагу, що наприкінці серпня можливе призначення додаткових рейсів у цьому напрямку, тому радимо слідкувати за оновленнями розкладу та наявністю квитків.

"Укрзалізниця" призвала подорожуючих не втрачати можливості поєднати святкування Дня Незалежності з незабутньою подорожжю серед гірських пейзажів, свіжого повітря та нових вражень. Це ідеальний варіант для сімейних поїздок, романтичних подорожей або зустрічі з друзями на природі.

