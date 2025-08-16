Ограничения движения в Днепре временно повлияют на передвижение транспорта, так что местным жителям стоит это учесть.

В Днепре в августе вводятся временные ограничения движения, сообщает Politeka.

Как информируют в пресс-службе городского совета, жителям города следует учесть ограничение движения в Днепре, ведь несколько участков центральных улиц будут закрыты для автомобилей и частично для общественного транспорта.

23 августа с 09:00 до 16:00 проезд на улице Сечевых стрелков будет временно приостановлен на участке от Святослава Храброго до Часовых Неба. Ограничение движения в Днепре вводится для проведения работ по удалению аварийных деревьев.

Кроме того, в облцентре с 9 августа перекрыли проезжую часть на Князя Владимира Великого. Это связано с ремонтом сети ливневой канализации, и ориентировочный срок перекрытия продлится до конца 2025 года. В ходе работ общественный транспорт претерпевает изменения.

Троллейбусные маршруты №2 и №12 объединены во временный маршрут "ж/м Парус – ж/м Победа (пер. Добровольцев)". Троллейбусы №7, №14, №17, №20, а также автобус №38 сокращают маршрут на улицу Князя Владимира Великого с конечной остановкой на "Мост-Сити центр".

Конечные остановки автобусов №23, №57А и №88 теперь будут на Успенской площади, а конечная для №120 перенесена на Владимира Мономаха рядом с конечной №121. По направлению ж/м Победа автобусы будут курсировать по измененной схеме: Владимира Мономаха – проспект Дмитрия Яворницкого – Воскресенская – Сичеславская Набережная.

№121 в направлении ж/м Парус будет объезжать перекрытый участок через Владимира Мономаха и двигаться дальше по проспекту Дмитрия Яворницкого, Юлиуша Словацкого и Сичеславской Набережной. Для удобства пассажиров временную остановку общественного транспорта организуют у дома №29 на Сичеславской Набережной.

