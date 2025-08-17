График отключения газа на неделю с 18 по 24 августа в Винницкой области уже обнародован и охватывает ряд населенных пунктов.

Жители Винницкой области должны быть готовы к графику отключения газа в неделю с 18 по 24 августа, сообщает Politeka.

Как информируют в местном филиале "Газсетей", причина ограничений заключается в плановых ремонтных работах. График отключения газа в неделю с 18 по 24 августа в Винницкой области будет действовать в отдельные дни для каждого из населенных пунктов.

С 9:00 18.08 по 17:00 21.08 голубого топлива не будет в селах Стрельченцы, Шолудько, Воробиевка, Малая Бушинка, Соколец, Алексеевка Немировской общины, а также в Данковке и Пещере Тульчинской общины.

С 8:00 18.08 по 17:00 22.08 ограничения откроются уже жителей поселка Бар на улицах Прочаковского, Садовая, Сечевых Стрельцов, Солнечная, Вокзальная (кроме нескольких домов), а также жителей Зажиточного Богдана Хмельницкого и Устима Кармелюка.

С 8:00 19.08 до 17:00 22.08 ограничение будет действовать в Войтовцах, Качановке, Семках и Ольжино. Ремонтники отмечают необходимость перекрыть краны перед газовыми приборами во избежание аварийных ситуаций.

Восстановление газоснабжения будет осуществляться только при условии доступа работников в помещения для проверки внутренних сетей. Это обязательное требование для безопасной подачи голубого топлива. Именно поэтому график отключения газа на неделю с 18 по 24 августа в Винницкой области может изменяться при осложнениях или отсутствии жителей.

Дополнительно следует отметить, что в самом облцентре неудобства тоже будут. Так, 18:08 на Ивана Богуна введут временные ограничения. 19:08 аналогичная ситуация будет на Ивана Богуна, Иерусалимка, Евгения Коновальца и Защитников Неба.

20.08 работы коснутся Олега Антонова и Евгения Коновальца, 21.08 - переулка Киевского и улицы Михаила Грушевского, а 25.08 неудобства ожидают жителей Академической и в первом переулке Юности.

