Графік відключення газу на тиждень з 18 по 24 серпня у Вінницькій області вже оприлюднено, і він охоплює низку населених пунктів.

Жителі Вінницької області мають бути готові до графіка відключення газу на тиждень з 18 по 24 серпня, повідомляє Politeka.

Як інформують у місцевій філії "Газмереж", причина обмежень полягає у планових ремонтних роботах. Графік відключення газу на тиждень з 18 по 24 серпня у Вінницькій області діятиме в окремі дні для кожного з населених пунктів.

З 9:00 18.08 по 17:00 21.08 блакитного палива не буде у селах Стрільченці, Шолудьки, Воробіївка, Мала Бушинка, Сокілець, Олексіївка Немирівської громади, а також у Данківці і Печері Тульчинської громади.

З 8:00 18.08 по 17:00 22.08 обмеження отркнуться вже жителів селища Бар на вулицях Прочаківського, Садова, Січових Стрільців, Сонячна, Вокзальна (крім кількох будинків), а також мешканців Заможного на Богдана Хмельницького та Устима Кармелюка у визначених будинках.

З 8:00 19.08 по 17:00 22.08 обмеження діятиме у Війтівцях, Качанівці, Семках та Ольжиному. Ремонтники наголошують на необхідності перекрити крани перед газовими приладами, щоб уникнути аварійних ситуацій.

Відновлення газопостачання здійснюватиметься лише за умови доступу працівників до приміщень для перевірки внутрішніх мереж. Це обов’язкова вимога для безпечної подачі блакитного палива. Саме тому графік відключення газу на тиждень з 18 по 24 серпня у Вінницькій області може змінюватися у разі ускладнень чи відсутності мешканців.

Додатково варто зазначити, що у самому облцентрі незручності також будуть. Так, 18.08 на Івана Богуна введуть тимчасові обмеження. 19.08 аналогічна ситуація буде на Івана Богуна, Єрусалимка, Євгена Коновальця та Захисників Неба.

20.08 роботи торкнуться Олега Антонова та Євгена Коновальця, 21.08 - провулка Київського та вулиці Михайла Грушевського, а 25.08 незручності очікують жителів на Академічній та у першому провулку Юності.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про підвищення тарифів на комунальні послуги в липні.

Також Politeka писала про безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів: кому гарантовано нададуть допомогу.

Крім того, Politeka розповідала про виплати для ВПО: які документи потрібні для оформлення допомоги.