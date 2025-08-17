В целом прогноз погоды на неделю с 18 по 24 августа в Днепре обещает теплые, солнечные дни с минимальным количеством дождей.

Прогноз погоды на неделю с 18 по 24 августа в Днепре обещает разные условия, но преимущественно ясные дни, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет сайт Синоптик .

В понедельник, 18 августа, Солнце взойдет в 05.38 и зайдет в 19.48. Температура будет колебаться от +22°C ночью до +23°C днем, будет ощущаться так же. Давление составит 743-745 мм, влажность 43-66%, ветер 1,7-5,3 м/с. Днем возможны дожди, которые ближе к вечеру прекратятся.

Во вторник, 19 числа, небо будет частично покрыто облаками, которые к вечеру рассеются. Столбики термометра покажут от +15°C ночью до +24°C днем. Скорость воздушных потоков 2,9-5,3 м/с. Осадков не ожидается. Народный прогноз указывает: если вьюн плотно закрылся, скоро пройдут дожди; сухой день – осень сухая, ясный – суровая зима.

Среда, 20, принесет ясное небо в течение всего дня. Ночью температура +18°C, днем поднимется до +27°C. Давление будет стабильным на уровне 749 мм, ветер 1,5–2,8 м/с. Народные приметы: конец летних гроз и начало ноября березы, а подготовка аистов к отлету предвещает холодную осень.

Четверг и пятница, 21-22-го, ожидаются солнечными и теплыми: температура до +30-32°C днем, ночью +19-21°C. Ветер слабый, до 2,1 м/с, влажность 15-56%, осадки маловероятны. Народные приметы предупреждают: хорошая погода – теплый сентябрь, иней – урожайный год, брусника созревает, появляются опята.

В субботу и воскресенье, 23-24 августа, ясное небо продержится весь день. Термометры покажут от +22 до +32°C, давление около 743 мм, ветер до 3 м/с, влажность не превышает 66%. Без осадков. Народная мудрость: сильная жара или дожди в этот день определяют дальнейшую осень, спокойная вода в водоемах сулит теплую зиму.

В целом прогноз погоды на неделю с 18 по 24 августа в Днепре обещает теплые, солнечные дни с минимальным количеством дождей, а показатели атмосферного давления и влажности будут оставаться стабильными.

