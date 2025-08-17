Загалом, прогноз погоди на тиждень з 18 по 24 серпня в Дніпрі обіцяє теплі, сонячні дні з мінімальною кількістю дощів.

Прогноз погоди на тиждень з 18 по 24 серпня в Дніпрі обіцяє різноманітні умови, але переважно ясні дні, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає сайт Синоптик.

У понеділок, 18 серпня, Сонце зійде о 05:38 та зайде о 19:48. Температура коливатиметься від +22°C уночі до +23°C вдень, відчуватиметься так само. Тиск складе 743–745 мм, вологість 43–66%, вітер 1,7–5,3 м/с. Удень можливі невеликі дощі, які ближче до вечора припиняться.

У вівторок, 19 числа, небо буде частково вкрите хмарами, які до вечора розсіються. Стовпчики термометра покажуть від +15°C уночі до +24°C удень. Швидкість повітряних потоків 2,9–5,3 м/с. Опадів не очікується. Народний прогноз вказує: якщо в’юн щільно закрився, скоро пройдуть дощі; сухий день – осінь суха, ясний – сувора зима.

Середа, 20-го, принесе ясне небо протягом усього дня. Вночі температура +18°C, вдень підніметься до +27°C. Тиск залишатиметься стабільним на рівні 749 мм, вітер 1,5–2,8 м/с. Народні прикмети: кінець літніх гроз і початок листопаду берези, а підготовка лелек до відльоту віщує холодну осінь.

Четвер і п’ятниця, 21–22-го, очікуються сонячними та теплими: температура до +30–32°C вдень, вночі +19–21°C. Вітер слабкий, до 2,1 м/с, вологість 15–56%, опади малоймовірні. Народні прикмети попереджають: гарна погода – теплий вересень, іній – урожайний рік, брусниця достигає, з’являються опеньки.

У суботу та неділю, 23–24 серпня, ясне небо протримається весь день. Термометри покажуть від +22°C до +32°C, тиск близько 743 мм, вітер до 3 м/с, вологість не перевищує 66%. Без опадів. Народна мудрість: сильна спека або дощі цього дня визначають подальшу осінь, спокійна вода у водоймах обіцяє теплу зиму.

Загалом, прогноз погоди на тиждень з 18 по 24 серпня в Дніпрі обіцяє теплі, сонячні дні з мінімальною кількістю дощів, а показники атмосферного тиску та вологості залишатимуться стабільними.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Виплати для ВПО у Дніпропетровській області з 1 серпня: названо розмір допомоги, яку нададуть українцям.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області з 1 серпня: українцям виплатять надбавки, скільки можна отримати.

Як повідомляла Politeka, Підвищення цін на електроенергію в Дніпропетровській області: вартість зросте з 1 серпня, але не для всіх.