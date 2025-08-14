Подорожание крупы в Кировоградской области зафиксировано в разных супермаркетах, где отслеживаются изменения цен на популярный продукт, сообщает Politeka.

Актуальную динамику цен предлагает сайт Минфин .

Средняя стоимость манки Хуторок, фасованной по 800 граммов, по состоянию на 14 августа 2025 составляет 35,78 грн. У Metro этот продукт можно приобрести за 34,56, а у Novus — за 36,99.

Среднемесячные расценки в июле 2025 года свидетельствуют о таких показателях: Novus – 36,52 грн, Metro – 28,83. Общий средний ценник за месяц составил 32,68. Индекс потребительских цен за последний месяц показывает стабильность стоимости к началу августа: с 14 июля по 8 августа расценки оставались на уровне 32,91 грн, а с 9 августа началось повышение до 35,78, что отражает увеличение средних расценок на 2,87 по сравнению с серединой июля.

В местных магазинах сети Сильпо представлен широкий ассортимент манки разных брендов и фасовок. К примеру, крупа Nalle манная, 500 г, продается за 74,99 грн. Крупа манная Pere Premium, 700 г, оценивается в 74,49, а крупа Крестьянка манная, 800 г, стоит 28,99.

Следовательно, подорожание крупы в Кировоградской области демонстрирует постепенное повышение средних цен на популярный продукт в крупных супермаркетах и местных торговых точках. Данные отражают стабильный рост стоимости за последний месяц, а также колебания, что позволяет потребителям оценить изменения на рынке бакалеи и планировать расходы на крупу.

Кстати, в Кировоградской области также сообщали о дефиците продуктов.

Ожидается дальнейшее повышение стоимости молочного сырья в августе. Вероятный рост будет составлять 20–30 коп. из-за высокого спроса. Однако остаются риски удешевления из-за ситуации с экспортом в ЕС.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области: украинцы могут рассчитывать на помощь.

Також Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Кировоградской области: количество льготников массово сократят, кому деньги больше не придут.

Как сообщала Politeka, Субсидии для пенсионеров в Кировоградской области: в ПФУ напомнили, как украинцам оформить помощь.