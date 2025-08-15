В Полтавской области продолжают реализовывать программы гуманитарной помощи для пенсионеров и других уязвимых категорий.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области включает продуктовые наборы, компенсацию за аренду жилья и другие виды поддержки, сообщает Politeka.

Гуманитарная поддержка для пенсионеров в Полтавской области предоставляется в рамках проекта «Многосекторная помощь пострадавшим от войны людям в Украине», который реализует «Каритас-Полтава».

Организация выделяет средства на аренду жилья переселенцам, прибывшим в регион не позднее 30 дней до подачи заявки. Получить деньги могут многодетные семьи, одинокие матери или родители с несовершеннолетними детьми, люди с инвалидностью и лица от 60 лет.

Есть еще одно условие: средний доход на одного человека в семье не должен превышать 6318 гривен. Координатор проекта Алла Раковецкая объясняет, что средства выплачиваются в течение 6 месяцев и покрывают расходы на аренду жилья.

По ее словам, важно вовремя подать заявку, чтобы не упустить возможность воспользоваться программой. Сотрудники фонда также оказывают комплексную поддержку: юридические и психологические консультации, советы по трудоустройству.

Кроме финансов, в «Каритас-Полтаве» стартовала новая выдача продуктовых наборов и вещей первой необходимости. Они предназначены для одиноких родителей, многодетных семей и одиноких людей от 65 лет. Выдача и регистрация на получение продуктов производится в офисе фонда по адресу улица Филиппа Орлика 20/1.

Как отмечает Алла Раковецкая, набор содержит продукты длительного хранения и необходимые бытовые принадлежности. Чтобы получить пакет, нужно иметь при себе паспорт, идентификационный код и справку внутри перемещенного лица.

В фонде напоминают, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области только часть масштабной работы по поддержке переселенцев. Есть отдельные инициативы для детей, социально-реабилитационные группы и разные направления для уязвимых категорий населения.

