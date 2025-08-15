У Полтавській області продовжують реалізовувати програми гуманітарної допомоги для пенсіонерів та інших вразливих категорій.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області охоплює продуктові набори, компенсацію за оренду житла та інші види підтримки, повідомляє Politeka.

Гуманітарна підтримка для пенсіонерів у Полтавській області надається в межах проєкту «Багатосекторна допомога постраждалим від війни людям в Україні», який реалізує «Карітас-Полтава».

Організація виділяє кошти на оренду житла переселенцям, які прибули до регіону не пізніше ніж за 30 днів до подання заявки. Отримати гроші можуть багатодітні родини, одинокі матері або батьки з неповнолітніми дітьми, люди з інвалідністю та особи віком від 60 років.

Є ще одна умова: середній дохід на одну людину в сім’ї не має перевищувати 6318 гривень. Координаторка проєкту Алла Раковецька пояснює, що кошти виплачуються протягом 6 місяців і покривають витрати на оренду житла.

За її словами, важливо вчасно подати заявку, аби не втратити можливість скористатися програмою. Працівники фонду також надають комплексну підтримку: юридичні та психологічні консультації, поради щодо працевлаштування.

Крім фінансів, у «Карітас-Полтава» стартувала нова видача продуктових наборів і речей першої необхідності. Вони призначені для одиноких батьків, багатодітних родин та самотніх людей від 65 років. Видача та реєстрація на отримання продуктів відбувається в офісі фонду за адресою вулиця Пилипа Орлика 20/1.

Як зазначає Алла Раковецька, набір містить продукти тривалого зберігання та необхідні побутові речі. Щоб отримати пакунок, потрібно мати при собі паспорт, ідентифікаційний код та довідку внутрішньо переміщеної особи.

У фонді нагадують, що гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області є лише частиною масштабної роботи з підтримки переселенців. Є окремі ініціативи для дітей, соціально-реабілітаційні групи та різні напрями для вразливих категорій населення.

