Ограничения движения в Харькове создадут некоторые неудобства для местных жителей, поэтому это следует учитывать.

Ограничения движения в Харькове вводятся на несколько дней в августе из-за работ по благоустройству и реконструкции зеленых зон, сообщает Politeka.

Как информируют в пресс-службе городского совета, водители и пассажиры должны планировать поездки заранее и внимательно следить за изменениями на маршрутах, чтобы избежать задержек и недоразумений.

Ограничения движения в Харькове вводятся из-за того, что до 15 августа частично перекроют Клочковский спуск в районе Зоологического моста. Работы будет выполнять предприятие "Харьковзеленстрой", поэтому проезд транспорта будет усложнен ежедневно с 8:00 до 16:00.

Свободная полоса обеспечит проезд автомобилей, но водителям советуют проявлять внимательность и планировать альтернативные маршруты, если это возможно. Трамваи будут курсировать беспрепятственно по своим стандартным рельсам. В то же время, в эти дни на маршруте №12 трамвай не будет курсировать с 9:30 до 16:00 14 августа. На время работы его заменит автобус с той же нумерацией.

Пассажиры смогут воспользоваться автобусом по маршруту от вокзала через улицу Большую Афанасьевскую, переулки Лосовский и Пискуновский, проезд Рогатинский, далее Клочковскую, Клочковский спуск, проспект Независимости, Тринклера, Николая Хвылевого, Мироносицкую, Веснина и Сумскую.

Таким образом, общественный транспорт продолжит обслуживание пассажиров с минимальными неудобствами. Представители городского совета напоминают, что ограничения движения в Харькове действуют временно и призваны обеспечить безопасность и комфорт всех, кто ездит по дорогам города.

Автомобилисты должны соблюдать правила проезда в зоне работ и следить за сигналами регуляторов и временными дорожными знаками.

