Обмеження руху в Харкові створять деякі незручності для місцевих мешканців, тож це варто враховувати.

Обмеження руху в Харкові вводять на декілька днів у серпні через роботи з благоустрою та реконструкції зелених зон, повідомляє Politeka.

Як інформують у пресслужбі міської ради, водії та пасажири мають планувати поїздки заздалегідь та уважно стежити за змінами на маршрутах, щоб уникнути затримок і непорозумінь.

Обмеження руху в Харкові вводяться через те, що до 15 серпня частково перекриють Клочківський узвіз у районі Зоологічного мосту. Роботи виконуватиме підприємство "Харківзеленбуд", тому проїзд транспорту буде ускладнено щодня з 8:00 до 16:00.

Вільна смуга забезпечить проїзд автомобілів, але водіям радять проявляти уважність і планувати альтернативні маршрути, якщо це можливо. Трамваї курсуватимуть без перешкод по своїх стандартних рейках. Водночас у ці дні на маршруті №12 трамвай не курсуватиме з 9:30 до 16:00 14 серпня. На час робіт його замінить автобус з тією ж нумерацією.

Пасажири зможуть скористатися автобусом за маршрутом від вокзалу через вулицю Велику Панасівську, провулки Лосівський та Пискунівський, проїзд Рогатинський, далі Клочківську, Клочківський узвіз, проспект Незалежності, Трінклера, Миколи Хвильового, Мироносицьку, Весніна і Сумську до Центрального парку.

Таким чином громадський транспорт продовжить обслуговування пасажирів з мінімальними незручностями. Представники міської ради нагадують, що обмеження руху в Харкові діють тимчасово і покликані забезпечити безпеку і комфорт усіх, хто їздить дорогами міста.

Автомобілісти повинні дотримуватися правил проїзду в зоні робіт та уважно стежити за сигналами регулювальників і тимчасовими дорожніми знаками.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.

Як повідомляла Politeka, Обмеження руху в Полтавській області: у яких районах не можна буде проїхати